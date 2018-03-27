Путин: «Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности»

Во вторник утром в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к мемориалу, созданному жителями у сгоревшего здания торгового центра «Зимняя вишня». К собравшимся на митинг президент не вышел, передает Радио Свобода.

Причиной трагедии президент назвал преступную халатность и разгильдяйство, заявив, что «без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут». «Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», – цитируют Путина СМИ.​

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в столице Кемеровской области начался днем 25 марта. По официальным данным Следственного комитета и МЧС, погибли 64 человека, однако очевидцы утверждают, что на самом деле жертв намного больше. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что опознаны тела 25 из 64 жертв пожара. 13 из них – дети в возрасте от четырех до 13 лет.

Фото — Радио Свобода