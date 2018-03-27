Tehran Times: Турецкие войска оккупировали Африн

Операцию, осуществленную Турцией в сирийском Африне, ведущее информационное агентство Ирана квалифицировало как «оккупационную».

В информации, размещенной на первой странице газеты «Tehran Times», переход Африна под контроль турецких сил назван оккупацией.

Турецкая провластная газета «Yeni Akit» возразила на это следующей сентенцией: «Иран, сотрудничавший в Сирии и Ираке на протяжении многих лет с разными террористическими группировками, обеспокоен действиями Турции в регионе».

Турецкий источник напоминает, что Иран с первых же дней был против военной операции Турции в Африне под названием «Оливковая ветвь».

Источник – Yeni Akit