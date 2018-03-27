Эммануэль Макрон – Армену Саргсяну: Соглашение Армения-ЕС придает новую динамику отношениям между нашими странами

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное послание новоизбранному президенту Республики Армения Армену Саргсяну.

В послании в частности говорится:

Искренне поздравляю Вас в связи с избранием на пост президента Республики Армения и направляю наилучшие пожелания в исполнении Вашей миссии.

Я буду рад работать с Вами над укреплением наших двусторонних отношений, основанных на давних исторических связях, а также наших двусторонних отношений, обусловленных политическими привилегированными связями, существующими на уровне правительств, парламентов, органов местного самоуправления и гражданских обществ.

Подписанное недавно Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом, в переговорах которого свое деятельное участие продемонстрировала Франция, придает новую динамику, которая, надеюсь, выразится ростом инвестиционных и торгово-экономических отношений между нашими двумя странами.

Предстоящий 11-12 октября этого года саммит Франкофонии даст возможность для углубления связей между Францией и Арменией, особенно для развития Французского университета Армении и французской школы, а также создаст уникальную возможность укрепить французский язык в Армении после завершения всех работ через Центр Шарля Азнавура, призванного стать культурной витриной.

Франция поддержит вас и обеспечит свое участие в успешном проведении саммита. Я рад принять в нем участие и в связи с этим поводом посетить Армению.

В завершение я хотел бы заверить, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, полностью привержена процессу урегулирования и поиску стабильного решения Нагорно-Карабахского конфликта путем переговоров.