Эммануэль Макрон – Армену Саргсяну: Соглашение Армения-ЕС придает новую динамику отношениям между нашими странами

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное послание новоизбранному президенту Республики Армения Армену Саргсяну.
В послании в частности говорится:
Искренне поздравляю Вас в связи с избранием на пост президента Республики Армения и направляю наилучшие пожелания в исполнении Вашей миссии.
Я буду рад работать с Вами над укреплением наших двусторонних отношений, основанных на давних исторических связях, а также наших двусторонних отношений, обусловленных политическими привилегированными связями, существующими на уровне правительств, парламентов, органов местного самоуправления и гражданских обществ.
Подписанное недавно Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом, в переговорах которого свое деятельное участие продемонстрировала Франция, придает новую динамику, которая, надеюсь, выразится ростом инвестиционных и торгово-экономических отношений между нашими двумя странами.
Предстоящий 11-12 октября этого года саммит Франкофонии даст возможность для углубления связей между Францией и Арменией, особенно для развития Французского университета Армении и французской школы, а также создаст уникальную возможность укрепить французский язык в Армении после завершения всех работ через Центр Шарля Азнавура, призванного стать культурной витриной.
Франция поддержит вас и обеспечит свое участие в успешном проведении саммита. Я рад принять в нем участие и в связи с этим поводом посетить Армению.
В завершение я хотел бы заверить, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, полностью привержена процессу урегулирования и поиску стабильного решения Нагорно-Карабахского конфликта путем переговоров.
Армена Саргсяна поздравили король Марокко Мохаммед VI, президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг, председатель Государственного Совета Кубы, председатель Совета Министров Кубы Рауль Кастро Рус, президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, председатель Национального Совета Словацкой Республики Андрей Данко.