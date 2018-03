Глава МИД Британии: это самая большая коллективная высылка российских шпионов в истории

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является «самой большой коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место». Об этом Борис Джонсон написал в своем Twitter-е, передает Европейская правда.

«Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников предстает в истории как самая большая коллективная высылка российских шпионов, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно», — написал он.

Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 26, 2018