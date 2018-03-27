Посол США в России: это ответ на российскую химическую атаку военного уровня на территории Великобритании — видео

Заявление посла США Джона Хантсмана в связи с высылкой сотрудников российских спецслужб от 26.03.2018г:

«Сегодня президент Трамп объявил о высылке десятков российских офицеров разведки из США, а также о закрытии консульства в Сиэттле, штат Вашингтон. Это самый большая высылка российских офицеров разведки в истории США. США делает этот шаг совместно с нашими союзниками в НАТО и партнерами по всему миру в ответ на российскую химическую атаку военного уровня на территории Великобритании, в числе их последних действий по дестабилизации обстановки в мире. Сегодняшние действия делают США безопаснее, ограничивая возможности России следить за американцами и вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности США. Таким образом, своими действиями США вместе с партнерами и союзниками дают понять России, что у их действий будут последствия. Связи между нашими нациями остаются сильными. США готовы сотрудничать и строить лучшие отношения между нашими двумя странами. Но это будет возможно только когда Россия примет решение стать ответственным партнером».