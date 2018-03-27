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09:44 | Март 27 2018

От родителей погибших в Кемерове детей потребовали подписки о неразглашении

От родителей погибших в Кемерове детей потребовали подписки о неразглашении

Родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан, сообщает радиостанция в Twitter, передает Лента.Ру.

Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».

«По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет», — говорится в сообщении «Эха Москвы».

По данным МЧС на вчера, 18:00 по местному времени (14:00 по московскому), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17. Среди опознанных жертв, как уточняет РИА Новости, восемь детей. Со слов одного из врачей, тела погибших пока не выносят из «Зимней вишни», чтобы не вызвать панику среди собравшихся возле торгового центра.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото — Лента.Ру

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Рубрики: Международные

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