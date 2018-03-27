Затулин подарил Сержу Саргсяну золотую «рулетку», чтобы он немного оторвался от шахмат

Вчера в Ереване состоялась совместная пресс-конференция председателя Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армена Ашотяна и заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Журналисты поинтересовались у Затулина тем, что годы назад он подарил министру обороны Сержу Саргсяну золотую рулетку, позже сказав, что это был шуточный подарок, и сегодня у него также состоялась встреча с Сержем Саргсяном, причем встречи происходят часто, и что теперь он преподносит ему в подарок?

Затулин ответил, что это произошло тогда, когда Армения в очередной раз выиграла шахматную Олимпиаду. «Я хорошо знаю, что Серж Саргсян не только президент, он также возглавляет и шахматную федерацию, и я тем самым пожелал ему время от времени отдыхать от шахмат. На мой взгляд, Серж Саргсян удивительный шахматист и в спорте, и политике».

А что он подарит теперь, Затулин сказал, что с 16 по 20 мая он проведет новые встречи с президентом Армении, на этот раз подарок будет связан с теннисными турнирами. Он не назвал, что конкретно будет подарено.