Вчера состоялась совместная пресс-конференция председателя Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армена Ашотяна и заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Прежде всего, г-н Ашотян сказал, что его российские коллеги были ознакомлены с особенностями армянского ковроткачества, в особенности были продемонстрированы различия между узелками, которыми вяжутся армянские ковры, от узелков других, и убедились, что они не развязываются. «Мы хотим, чтобы армяно-российский стратегический союзнический диалог был крепок, как узелки армянских ковров».

Г-н Затулин сказал, что они позаботятся о том, что подписанное заявление было выполнено. Говоря о нагорно-карабахском конфликте, он сказал, что Россия не хочет, чтобы этот вопрос решался военными средствами, и Россия выполнит свои обязательства перед Арменией в сфере обороны и безопасности: «Агрессию и нападение на Армению Российской Федерацией будут рассматриваться как нападение на себя, учитывая соглашения ОДКБ».

Затулин сказал, что он в курсе, что армянское общество думает о продажах российского оружия Азербайджану после апреля 2016 года: «Мы очень сожалеем, что в Азербайджане не нашли иного применения этому, кроме как в зоне конфликта, нарушив режим прекращения огня, и мы сделали выводы, о них в частности говорил мой коллега, Константин Косачев во время недавнего визита в Армению. Россия сделала выводы, связанные с нарушением баланса вооружений в регионе, и предоставила Армении самые современные средства защиты».

Затулин также пожелал Армении успешного перехода к парламентской форме правления.