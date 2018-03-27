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10:12 | Март 27 2018

Благоустройство бульвара без соблюдения норм безопасности строительства: фото

Благоустройство бульвара без соблюдения норм безопасности строительства: фото

Бульвар напротив Центрального банка и генеральной прокуратуры, которая занимает довольно большую территорию от площади Шаумяна до Площади Республики, уже несколько дней напоминает стройплощадку. Аллея перерыта по всей протяженности, большими кусками удалена тротуарная плитка.

Власти города решили этот бульвар, посвященный 2750-летию Еревана, благоустроить в преддверии 2800-летия. Обновят и отреставрируют внешний вид фонтанов, разбитые плитки в аллеях заменят новыми, благоустроят зеленые участки. Работы по капитальному ремонту ведутся без соблюдения норм безопасности строительства. Стройплощадка открыта почти со всех сторон, только в нескольких местах мы заметили красные ленты, свидетельствующие  о запрете на вход в сад. При таких объемах строительных работ другие сады или стройплощадки ограждаются более надежными щитами.

Кроме того, что во время разбора плиток пыль и грязь выносится на улицы и тротуары, где ходят люди, стройплощадка опасна и для детей. В момент, когда мы фотографировали  территорию, по соседству со стройплощадкой играли дети.

Фото – Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»
24.03.2018г

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Рубрики: Газета «Аравот», Столица

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