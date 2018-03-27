«Как может кто-либо серьезно относиться к таким заявлениям?»: Затулин – о заявлении Алиева

Вчера состоялась совместная пресс-конференция председателя Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армена Ашотяна и заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. Как отметил Затулин, после апреля 2016 года Россия сделала выводы в связи с продажей оружия Азербайджану.

Журналисты указали на то, что вооружать Азербайджан продолжают и после событий 2016 года, а президент Азербайджана теперь заявляет, что столица Армении, как и Зангезур, являются их историческими землями, на которые они должны вернуться. После чего попросили Затулина ответить на вопрос, достаточно ли осуждающих заявлений и вооружения Армении для того, чтобы ослабить это напряжение, и не намерены ли они предпринять больше шагов в этом направлении?

Константин Затулин ответил: «Действительно, имели место поставки оружия Азербайджану, но они основывалась на ранее подписанных контрактах. Что касается заявлений об исторической принадлежности Еревана и Зангезура, вы знаете, я хочу быть высказаться об этом как можно более корректно, учитывая то, что если сейчас меня слышат армянские СМИ, то завтра будут читать много публикаций обо мне и в азербайджанских СМИ. Ничто скрыть невозможно, и я не буду пытаться делать этого, и выскажу свою точку зрения. Президент Азербайджана Алиев попросту ослабил свои позиции перед мировым сообществом, сделав такое заявление. Это заявление предназначалось для внутреннего пользования, но оно не выдерживает никакой критики с исторической и политической точек зрения. Просто непонятно, как может кто-либо серьезно относиться к таким заявлениям».

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