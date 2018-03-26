Лондон выдал ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения: глава МО Британии

«Коммерсант». Глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в Эстонию заявил, что власти в связи с «делом Скрипаля» уже выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения. «Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель — обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги»,— приводит «РИА Новости» его слова.

Господин Уильямсон сказал, что он не станет комментировать дальнейшие шаги Великобритании в отношении России, поскольку это прерогатива премьер-министра Терезы Мэй.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в Солсбери. Великобритания считает ответственной за инцидент Россию, российская же сторона не исключает, что причастными к покушению могут быть и британцы. Обе страны уже выслали по 23 дипломата. Решение Великобритании поддержали страны ЕС. Арест сомнительных счетов, связанных с Россией также входил в число ограничений, которые Лондон намеревался ввести в отношении Москвы.