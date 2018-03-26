Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:56 | Март 26 2018
20:56 | Март 26 2018

Россия объявляет о формировании своей военной полиции в Армении «для поддержания воинской дисциплины»

Россия объявляет о формировании своей военной полиции в Армении «для поддержания воинской дисциплины»

«Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне российской военной базы в Армении формируются подразделения военной полиции», — сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

Сообщается, что личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами.

«Подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне», — говорится в сообщении.

Со стороны властей Армении никакой информации и комментариев не поступало.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Военные, Политика

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда