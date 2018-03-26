Россия объявляет о формировании своей военной полиции в Армении «для поддержания воинской дисциплины»

«Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне российской военной базы в Армении формируются подразделения военной полиции», — сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

Сообщается, что личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами.

«Подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне», — говорится в сообщении.

Со стороны властей Армении никакой информации и комментариев не поступало.