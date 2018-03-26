Германия, Франция, Польша. Италия, Нидерланды, Дания, страны Балтии высылают российских дипломатов

В связи с отравлением в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери с использованием боевого отравляющего вещества 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов. Об этом объявил в понедельник, 26 марта, председатель Европейского совета Дональд Туск в болгарском городе Варна, где проходит саммит ЕС-Турция, передает Deutsche Welle.

В частности, Германия высылает четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления Скрипаля. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас Heiko Maas. Российские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

В заявлении МИД ФРГ говорится, что решение о выдворении российских дипработников не было опрометчивым, оно принималось в согласовании с партнерами по ЕС и должно пониматься как сигнал солидарности в Великобританией. Кроме того, отмечается, что факты и улики в деле об отравлении Скрипаля говорят о причастности к нему России. Правительство РФ до сих пор не ответило на поставленные вопросы и не проявило готовность играть конструктивную роль в расследовании произошедшего.

В тот же день о высылке российских дипломатов объявили Франция, Италия, Дания, Нидерланды, Латвия, Польша и Чехия. Кроме того, США высылают 60 сотрудников российских спецслужб.