США объявили о высылке 60 российских дипломатов в ответ на «применение химоружия Россией в Британии»

Голос Америки. Соединенные Штаты в понедельник объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов в связи с отравлением проживавшего в Великобритании бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Белый дом подчеркивает, что соответствующее решение принято президентом Трампом после консультаций с официальным Лондоном. Сообщается также о закрытии российского консульства в Сиэтле.

«Соединенные Штаты предпринимают этот шаг в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на то, что Россия применила боевое химическое оружие на территории Соединенного Королевства, что стало очередным примером ее дестабилизирующей деятельности по всему миру», – говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в британском городе Солсбери и срочно доставили в больницу, где они находятся до сих пор в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала ряд ответных мер в отношении России, в том числе выслала из страны 23 российских дипломата.

Россия отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля и, в свою очередь, выслала 23 британских дипломата из Москвы.

Фото — Голос Америки