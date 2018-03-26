Министр обороны Британии: поддержка ЕС — лучший ответ Кремлю, это поражение Путина

Deutsche Welle. Терпение мирового сообщества в отношении политики Владимира Путина «на исходе», заявил в понедельник, 26 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе визита в Эстонию. Выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией по делу экс-агента Сергея Скрипаля «является поражением» российского президента, полагает министр.

Поддержка позиции Великобритании ЕС и членами Североатлантического альянса, по мнению министра, является «наилучшим ответом на намерения Кремля» и «посылает невероятно мощный сигнал» Москве , отмечает Уильямсон.

Возможный отзыв послов

На саммите ЕС, состоявшемся в Брюсселе 22 и 23 марта, президенты и главы правительств стран Евросоюза решили отозвать для консультаций посла Евросоюза в Москве. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Европейский Союз готов «в случае необходимости принять новые меры в качестве единого ответа«.

Отзыв своих послов из Москвы не исключают, в частности, Ирландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность высылки некоторых российских дипломатов, заявил агентству Reuters знакомый с ситуацией источник.

Между тем в понедельник посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, где его уведомили о том, что принято решение о высылке российских дипломатов, сообщает РИА «Новости». О вызове российских послов объявили также министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

В ответ на отравление Скрипаля премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Они покинули Лондон во вторник, 20 марта. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

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