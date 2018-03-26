Кремль «объясняет»: телеканалы «не оценили масштаба трагедии» в Кемерово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента РБК, почему федеральные телеканалы не стали менять сетку вещания после сообщений о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По его словам, каналы не оценили масштаба трагедии, передает корреспондент РБК.

«Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе», — пояснил Песков.

Песков опроверг вероятность ограничений на негативные новости в преддверии ЧМ-2018. «Что касается запретов, это полный абсурд, не понимаю этого вопроса», — сказал он.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», который, по последним данным, унес жизни 64 человек, начался в воскресенье, около 12:00 мск.