Ваграм Багдасарян: «Власть не коробка, которую можно просто пойти и взять»

«Я отношусь к этому с юмором. Власть не коробка, которую можно просто пойти и взять», – в парламенте в ходе беседы с журналистами так сказал руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян в ответ на заявления председателя партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, что 9-16 апреля власть будет «валяться на улице», народ может пойти и взять ее.

Депутат правящей партии заметил, что после окончания полномочий президента Сержа Саргсяна конституционно власть будет пребывать на своем месте: в этот период главой страны будет председатель Национального Собрания РА и ничего необычного не произойдет.

Ваграм Багдасарян сказал также, что в РПА нет никакого беспокойства относительно уличной борьбы против Сержа Саргсяна и РПА. Он говорит, что у каждой политической силы своя форма борьбы. Но для него по крайней мере непонятно, как могут парламентские силы оставлять парламент и переходить к уличной борьбе.

Что касается кандидатуры премьер-министра, то РПА через несколько дней обнародует имя своего кандидата. Ваграм Багдасарян порекомендовал потерпеть еще несколько дней. «Мы не позволим расшатывать внутриполитическую ситуацию силой оружия. А к митингам в рамках закона мы относимся уважительно, и призовем компетентные органы обеспечить порядок», – сказал Ваграм Багдасарян, коснувшись призывов к восстанию. Такой призыв, напомним, озвучил член «Сасна црер» Варужан Аветисян.