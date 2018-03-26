Правительство не приняло предложение о том, что все автобусы должны быть приспособленными

В настоящее время в парламенте Армении находится законопроект о защите прав и социальной адаптации лиц с инвалидностью. Хотя проект был принят в первом чтении, тем не менее, организациям, занимающимся правами людей с инвалидностью, он не совсем пришелся по душе. Общественные организации внесли ряд рекомендаций для включения в этот законопроект, однако некоторые из них в него так и не были включены.

Ответственный за коалиционную политику инклюзивной правовой реформы Мушег Овсепян в беседе с «Аравот» сказал, что сначала предложения были отвергнуты, но когда Комитет ООН по защите прав лиц с инвалидностью представил замечания по предварительному докладу Армении, правительство поняло, как сказал наш собеседник, что «они не являются истиной в последней инстанции», оно стало учитывать мнения людей с ограниченными возможностями и организаций, и некоторые из рекомендаций были приняты.

Однако, по словам Мушега Овсепяна, сейчас в проекте есть недостатки, которые не соответствуют требованиям конвенции. «В законопроекте не говорится, что все вновь приобретенные автобусы должны быть адаптированы. В нем говорится, что правительство в соответствующем порядке установит минимальный порог, что означает, что мы будем иметь ту же ситуацию, что и на данный момент. Например, существует более 600 автобусов, но только 25 из них имеют подъемные устройства».

По словам г-на Овсепяна, правительство также отклонило предложение коалиции о деинституционализации как основного направление политики социальной адаптации лиц с инвалидностью. «Что включает в себя деинституционализация? Это означает, что дети- с инвалидностью в первую очередь будут переводиться из детских домов в семьи, а во-вторых, есть люди с проблемами со здоровьем, которые больше не будут оставаться взаперти в течение многих лет и не будут испытывать из-за этого муки и не будут лишены свободы. Однако правительство отклонило это предложение, но заявляет, что деинституционализация является основной частью их политики».

Предложения коалиции также касались расширения круга людей с ограниченными возможностями. «Цель состоит в том, чтобы представить законопроект распространялся не только на людей, которые были признаны лицами с инвалидностью со стороны медико-социального агентства, но также и тех, кто имеют проблемы со здоровьем и сталкиваются с барьерами и дискриминацией со стороны окружения. В разных странах существуют разные критерии инвалидности, но с точки зрения прав они являются одинаковыми, и права всех важны. Различные группы людей с ограниченными возможностями могут не соответствовать критериям страны, но их права должны быть обеспечены, и они должны обладать правами для того чтобы осуществлять свои права», – сказал Мушег Овсепян.