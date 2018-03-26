В Артике клубника растет не на земле, а на волокнах

Этому способствуют привезенные из России и Бельгии пчелы

На родине туфа, в Артике сейчас с помощью новых технологий выращивают особенную, так называемую, европейскую клубнику. Секрет выращивания красных и сочных ягод в волокнах азиатского кокоса и российских пчелах. Клубника, по словам артикцев, принесет в 5 раз больше дохода, чем картофельные и пшеничные поля.

Для этого интересного опыта был выбран один из самых красивых городов нашей страны – Артик. «У Артика отличные климатические условия. Кроме этого, было учтено и социально-экономическое положение города. Там откроются новые рабочие места», – в беседе с нами отметил директор компании Green Food Андраник Игнатосян.

Для работы в клубничных теплицах представлена заявка на 250 рабочих мест. Руководители компании пригласили специальных специалистов, работники прошли переподготовку, и сейчас 11 из них приступили к работе.

Для артикцев поначалу было странно выращивать урожай в кокосовых волокнах, без земли. По словам работницы теплицы Лилит, воодушевление и интерес проявляют не только сами работники, но и весь город. «С этой теплицей большие надежды связывают множество семей», – добавила наша собеседница.

Специальная «рабочая сила», привезенная из России и Бельгии – это пчелы, которые приспособлены к работе в тепличных хозяйствах. Клубника, выращенная по этой технологии, в мире продается сравнительно дороже. Директор компании обещает, что две трети урожая будет экспортироваться, а для местного потребителя цена не повысится. Впоследствии компания планирует расширить площадь теплицы и открыть новые рабочие места.

Татев КАРАПЕТЯН

Газета «Аравот»

24.03.2018г