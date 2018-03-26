Рубен Айрапетян – о строительстве нового футбольного поля в обстреливаемом приграничном селе: «Я считаю, что это наш долг» — фоторяд

Как мы сообщали, 25 марта президент Футбольной федерации Армении (ФФА) Рубен Айрапетян посетил общину Неркин Кармирахбюр (Тавушский марз), где скоро начнется строительство нового футбольного поля, соответствующего международным нормам.

Глава укрупненной общины Арутюн Манучарян сказал, что программа даст нашим детям в первую очередь здоровье и самое важное, что народ, защищающий границу, будет здоровым и сильным и физически, и духовно.

Тренер по футболу, учитель физкультуры Неркин Кармирахбюра Ашот Галстян, отвечая в беседе с журналистами на вопрос, любят ли у вас футбол, ответил: « А где не любят? В неделю проводим 3 занятия по 2 часа, есть оснащенный спортивный зал, у нас есть спортивный инвентарь. Дети очень любят футболу, это заметно и по посещению, по их отношению к тренировкам».

Тренер уверяет, что много перспективных ребят: «Один в этом году начал играть в команде 13-летних «Бананца».

Во время разговора с тренером и руководителем общины Рубен Айрапетян пообещал подарить общине микроавтобус «Газель», для того чтобы на этой машине привозили на тренировки и игры детей из других общин: «В конце концов, объединятся 3 села, будут приезжать дети и из этих сел, проводиться межмарзовые соревнования, а в дальнейшем возможно и республиканские матчи, если увидим, что вы набрали достаточно сил». Рубен Айрапетян отметил также, что предпочтительнее обеспечить рабочими местами местных жителей, и не приглашать строителей извне.

Руководитель общины в беседе с Рубеном Айрапетяном сказал: «Эти люди не нуждаются в посевном материале, ни в чем другом, они нуждаются в отношении, чтобы приезжали, общались с ними, чтобы они чувствовали, что не одни». Айрапетян пообещал, что будет приезжать чаще.

Руководитель общины подчеркнул, что «наш народ надо не жалеть, а понимать и ценить», в ответ на что Рубен Айрапетян заявил: «Я считаю, что это наш долг, и мы обязаны это делать». А когда глава общины выразил Рубену Айрапетяну благодарность, тот ответил, что благодарить нужно не его, а президента страны и жителей этой общины: «Это поручение президента Армении».