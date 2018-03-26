Легитимность и нелегитимность Армена Саргсяна

Если сейчас заглянуть на любой информационный сайт, то что-нибудь о нелегитимности четвертого президента Армении Армена Саргсяна да и найдешь. Интересно то, что вопрос нелегитимности Армена Саргсяна начал обсуждаться всего за 1-2 дня до его избрания президентом, а особенно и в частности, после его избрания. До этого почти все средства информации благовествовали, что 4-й президент Армении истинный образец президента – во всех смыслах.

О его легитимности, точнее – нелегитимности, не было ни слова, ни намека. Словом, мнение большинства было совершенно положительным, и весь предвыборный период Армен Саргсян проводил встречи в разных марзах, а также в Диаспоре, а также с разными партиями и организациями.

До этого и далее в течение этого времени кандидат в президенты направо и налево заявлял, что пока еще не дал окончательного согласия стать президентом. Если нелегитимность Армена Саргсяна была столь очевидной, почему об этом не говорили и не заявляли вслух в течение всего предвыборного периода? Если бы об этом говорили во всеуслышание, может быть человек действительно отказался бы от предложенной должности, тем более что он постоянно утверждал, что окончательного решения пока еще не принял. Верить нам этим его словам или не верить, в данном случае не столь существенно.

Важно то, что никто Армену Саргсяну не намекал, что его президентство не выгодно Армении. Даже Николовская группа, которая проголосовала «против», не говорила против Армена Саргсяна. Более того, все партии и организации, с которыми в предвыборный период встречался кандидат в 4-е президенты, единогласно заявляли, что Армен Саргсян наилучший кандидат в президенты. И только после избрания 4-го президента некоторые оппозиционные партии и деятели заявили, что эти выборы прошли по- назарбаевски, так как Армен Саргсян был единственным кандидатом и, фактически, не имел соперника. Плюс к этому – нелегитимность. Вдруг достаточно большое количество людей вспомнило, что 4-й президент в последние 6 лет должен был иметь гражданство Армении.

Вспомнили и подняли большой шум. Причем, не только относительно гражданства 4-го президента, но и его выступлений в период многочисленных предвыборных встреч. А также те, кто однозначно имел о 4-м президенте исключительно положительное мнение, перестали высказывать свое положительное мнение и предпочли молчание, уступив арену критикам. Фактически, у нас это уже становится характером, хвалить избираемого и охаивать избранного. Оппозиция затронула вопрос гражданства Саргсяна и в парламенте. Если они были уверены, что они правы, то могли ведь обратиться в Конституционный суд, не так ли? Хот бы формально: если даже были уверены, что Конституционный суд защитит интересы и права 4-го президента.

Словом, наших должностных лиц, особенно высокопоставленных чиновников не любят. Не только оппозиция, но и большая часть рядовых граждан. Не любим мы должностных лиц, и точка. В этом, конечно, свою серьезную долю вины имеют и сами должностные лица, но наши не любят даже хороших должностных лиц. Особенно журналисты. Многие из вас удивленно спросят: а бывают хорошие должностные лица? Отвечу – конечно же, будут. Не только хорошие, но и честные должностные лица. Не только честные, а сверхчестные. Одного я знал лично. Я лично знал министра образования Вардгеса Гнуни. Но журналисты ничего не писали даже о честности Гнуни. Если бы писали, то многие должностные лица могли бы призадуматься, что честность все же замечается и ценится.

Но вернемся к 4-му президенту, предвыборный старт которого был довольно успешным, как получился очень удачным и приход Карена Карапетяна. При всем при этом, 4-го президента оппозиция начала критиковать раньше. На следующий же день после избрания. Не только по поводу его гражданства и нелегитимности, но и его по-назарбаевски бесконкурентного и безальтернативного избрания: как будто в этом тоже был виноват Армен Саргсян. Если вам очень уж хотелось иметь альтернативу, представили бы в качестве альтернативы кого-либо из оппозиции.

Вы могли хотя бы окончательно удостовериться в том, сколько голосов на самом деле имеет оппозиция в Национальном Собрании Армении.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «АРАВОТ»

24.03.2018г