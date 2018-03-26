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11:21 | Март 26 2018

Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Президент Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим пожаром, произошедшим в Кемеровской области, ставшем причиной гибели десятков людей, в том числе, детей.

Президент Республики выразил искренние и глубокие соболезнования Президенту РФ и всему братскому народу России, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Официальные

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