Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Президент Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим пожаром, произошедшим в Кемеровской области, ставшем причиной гибели десятков людей, в том числе, детей.

Президент Республики выразил искренние и глубокие соболезнования Президенту РФ и всему братскому народу России, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Пресс-служба Президента Армении