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09:47 | Март 26 2018

Трагедия в России: в Кемерово про пожаре погибли десятки людей

Трагедия в России: в Кемерово про пожаре погибли десятки людей

Радио Свобода. В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове при пожаре погибли, по последним официальным данным 37 человек, пострадали еще 43. Около 70 человек числятся пропавшими без вести. Такова официальная информация, переданная агентством ТАСС. Спасатели сообщают о 40 погибших. Следственный комитет начал уголовное расследование.

Пропавшими без вести, по официальным данным, числятся более 60 человек, большинство из них — дети.

Журналист Марина Королёва обратила внимание на то, что российские официальные телеканалы проигнорировали трагедию в Кемерове, не изменив расписание своего вещания и не упомянув о жертвах катастрофического пожара:

Как это может быть, чтобы на федеральных каналах не было breaking news из Кемерова? Не было прямых включений и сплошного…

Posted by Marina Koroleva on Sonntag, 25. März 2018

Фото — Радио Свобода

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Рубрики: Международные

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