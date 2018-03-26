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10:43 | Март 26 2018

Турция заявляет об успешных испытаниях первых баллистических ракет собственной разработки

Турция заявляет об успешных испытаниях первых баллистических ракет собственной разработки

«В Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN», передает агентство Anadolu.

Сообщается, что ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE), были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.

«Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.

GÖKDOĞAN – ракета малого и среднего радиуса действия, тогда ракеты BOZDOĞAN способны поражать цели на больших расстояниях.

Проект разработки ракет GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN планируется завершить в 2020 году. После этого начнется серийное производство ракет», — говорится в сообщении турецкого государственного агентства.

Фото — Anadolu

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Рубрики: Военные, Международные

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