«Вместо того, чтобы зариться на Севан, решите проблему потерь оросительной воды»: Карине Даниелян

Экологи обеспокоены тем, что дополнительный забор воды из озера может привести к катастрофическим последствиям, тем более что из-за дополнительного водозабора в прошлом году уровень озера Севан упал на 4 сантиметра. Об этом эколог Карине Даниелян заявила в субботу на пресс-конференции в Пресс-клубе «Блиц Инфо».

Напомним, что председатель Государственного комитета по водным ресурсам Арсен Арутюнян заявил, что для решения проблемы с заполнением водохранилищ они возможно обратятся в парламент за разрешением на дополнительный водозабор из Севана.

Для решения проблемы водохранилищ Карине Даниелян предлагает не ставить под удар Севан, а решить вопрос с потерями водных запасов в Араратской долине. «В системе орошения ежегодно происходят большие потери воды. Нужно работать в этом направлении, а не зариться каждый раз на Севан. Я оцениваю положительно, что хотят использовать передвижные помповые насосы, но сейчас жители сел не могут использовать воду, потому что имеющиеся у них насос испорчены или у них нет денег на оплату электричества. Таким образом, вода утекает и пропадает».

Карине Даниелян отметила, что государство предпринимает также шаги по созданию сети водохранилищ, но следует создавать не крупные водные резервуары, которые являются опасными в сейсмическом плане, а средних и малых размеров. По поводу озера Севан, эколог отметила, что туннель Арпа-Севан не был восстановлен полноценно, и поэтому Севан не получает необходимого количества воды.

«В последние годы мы заметили улучшение качества воды в Севанском озере. Если мы снова нанесем удар по Севану и дополнительно увеличим водозабор, мы сорвем процесс его восстановления», – выразила уверенность эксперт.