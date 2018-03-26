Ануш Ованнисян: «Турция урывает свою долю из сирийского «пирога»

«Турция фактически оккупировала территорию соседней страны и делает это с молчаливого согласия России и Соединенных Штатов», – подчеркнула в субботу в своем выступлении в Пресс-клубе «Тесакет» тюрколог Ануш Ованнисян, комментируя захват Африна, отмечая также, что ни один из международных и региональных игроков не обращает на это серьезного внимания, и это вызывает беспокойство.

По словам выступающей, сирийский кризис, по сути, никому не интересен, и никто не собирается выполнять свои обещания, в частности в отношении сохранения территориальной целостности Сирии. Напомним, что о сохранении целостности Сирии говорила Россия. В результате, по словам тюрколога, Турция урывают свою долю сирийского пирога».

Что предпримет Турция после Африна? Пойдет дальше, остановится, какими будут отношения с США, РФ и другими игроками региона после операции «Оливковая ветка»? Как будет Эрдоган капитализировать эту свою победу во внутриполитической жизни: в контексте этих вопросов эксперт напоминает – высокопоставленные руководители Турции заявляют, что Африном дело не закончится и говорят, что США подходят к вопросу с пониманием. Из США заявляют, что никаких договоренностей нет. Что будет с договоренностями, достигнутыми после февральского визита бывшего госсекретаря США Тиллерсона, неизвестно.

Эксперт говорит, что сейчас проходят активные турецко-американский торг вокруг того, что сможет урвать Турция из этой удачи. Она обращает внимание на затягивание сделки с Россией по С-400, на переговоры вокруг американских ракет, дезавуирования истории с телохранителями Эрдогана. Исходя из всего этого, Ануш Ованнисян согласна с теми турецкими деятелями, которые говорят, что Турция не только осуществляет геноцид, но и экспортирует геноцид, и доказательством тому являются зверства, совершенные во время захвата Африна, когда был уничтожен даже памятник, возраст которого относится к 1300 году до н.э., памятник мифологического героя курдского народа: «Это очень известный нам, армянам почерк, геноцид – это не только физическое уничтожение народа, но и акты ритуального вандализма».

Ануш Ованнисян убеждена, что Турция со своими неоисламисткими амбициями столкнется с Ираном, хотя сейчас они ситуационные союзники в вопросе Сирии. Они также столкнутся со своими арабскими соседями.

В контексте всего этого, говоря уже о внешних достижениях, о влиянии на внутреннюю жизнь, тюрколог отмечает, что расчеты в последний период времени показали, что партия Эрдогана не удастся набрать желаемого 50+1 процента во время выборов 2019 года, и в этом смысле ему была нужна победа в Африне. Хотя, с военной точки зрения, по мнению тюрколога, это не такое большое достижение, но делается все, чтобы представить это как победу мирового уровня. Она также заметила, что в Турции сейчас используется язык символических знаков, которые показывают, в каком направлении движется эта страна. По оценке тюрколога, в Турции заметна тенденция к исламизированному национализму.

В контексте этих реалий Ануш Ованнисян отмечает, что нас не может не волновать судьба наших соотечественников в Сирии, поскольку мы не знаем, как будут развиваться дальнейшие события, поскольку есть мнения, что, несмотря на кажущуюся стабилизацию и политические переговоры, существует опасность того, что война не закончена, и постоянно вспыхивают новые очаги напряженности.

Кроме того, у вас также есть такой сосед, как Азербайджан. И пока внимание Турции обращено на ближневосточный регион, Ануш Ованнисян считает, что у нас есть время укрепить нашу систему безопасности. Это и армия, и экономика, и борьба с коррупцией, и усиление внешней политики. Хотя все это мы должны были сделать еще вчера, но, по крайней мере, мы должны это сделать хотя бы сегодня.