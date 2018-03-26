Такого мнения придерживается впервые прибывший в Армению польский дирижер, обладатель премии «Грэмми» Энтони Вит.

В концертном зале «Арам Хачатрян» сегодня вечер австрийской классической музыки. Прозвучат Симфония № 41 «Юпитер» Моцарта и Третья симфония Брукнера. Даже в кругу специалистов считают, что за один вечер два этих произведения «труднопереваримы». Однако отметим, что в свое время (1780-ые годы) Моцарт создавал свои три симфонии – драматическую 39-ю, лирическую 40-ю и эпическую 41-ю и был намерен исполнить их в течение одного вечера, тем самым указывая пути развития симфонического жанра. Что касается Брукнера, то музыковеды уверяют, что симфонист Брукнер творил в те времена, когда перспектива симфонии, как жанра, ставилась под сомнение.

Вышеперечисленные произведения вместе с Национальным филармоническим оркестром Армении будет интерпретировать польский дирижер Энтони Вит. На полушутливый вопрос, что он, наверное, не руководил только филармоническим театром Армении, наш собеседник с улыбкой ответил – действительно, но сейчас уже исправляет эту ошибку.

Изучая творческую деятельность музыканта, мы узнали, что он семь раз был номинирован на престижную премию Грэмми, но ни разу не был победителем. По этому поводу Энтони Вит сказал, у нас не очень верная информация и что он один раз эту премию получил за интерпретацию произведений Кшиштофа Пендерецкого. Польский дирижер отметил, что Пендерецкий обожает армян, а потом, немного помедлив, откровенно добавил: «Если вручение наград, значит, неизбежная несправедливость…».

В ходе беседы Энтони Вит рассказал, что много раз интерпретировал произведения армянских композиторов, в том числе и Хачатряна. «Я сейчас не помню, когда именно, но был период, когда, например, в Испании, с оркестром Овьедо мы на протяжении месяцев исполняли произведения Хачатуряна. …Конечно, кроме Хачатуряна мир знаком с произведениями других выдающихся армянских композиторов». Наш собеседник добавил, что в оркестре были в том числе и армянские музыканты.

Мы поинтересовались у известного музыканта, которые впервые посещает Армению, возможно ли, что своей «звездной» карьерой он обязан Герберту фон Караяну, наш собеседник ответил: «В молодые годы, когда я принимал участие в конкурсах, мое имя, действительно, ассоциировалось с маэстро… Его имя уже является брендом…».

А какое он впечатление получил от филармонического оркестра Армении, на наш вопрос Энтони Вит ответил коротко: «Во всех звеньях профессиональные музыканты, и самое главное, что они трудолюбивы».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

16.03.2018г