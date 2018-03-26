«Жителям Армении постоянный выход воспрещен»

Предлагает дочь актера, режиссера, сценариста, певца Микаела Погосяна – юрист, политолог, международник, танцовщица и певица Марианна

Быть рожденным в известной семье: во все времена это было и остается самым легким путем к известности. И в нашей реальности есть много случаев, когда дети, выбирая профессию своих родителей или что-то близкое к ней, «изначально» будучи в центре внимания, очень быстро становятся знаменитыми. Не будет говорить о талантливости или хотя бы одаренности таких людей, однако очевидно одно: фамилия известного родителя уже дает им карт-бланш. Но бывают и такие дети известных людей, которые, вначале выбирая иную профессию, все равно, спустя годы обосновываются в сфере культуры (возможно, гены берут свое…).

В нашей статье речь идет о дочери известного актера, режиссера, сценариста и певца Микаела Погосяна – Марианне. Она окончила Французский университет в Армении, по профессии – юрист, политолог и международник. Образование продолжила в Нью-Йорке, потом во Франции, Германии, Италии, Бельгии и Швейцарии, даже магистерскую степень защитила на трех языках, на тему «Сочетая счастье с внутренним валовым продуктом». Однако, это не помешало ей спустя годы выступить на сцене Национального оперного театра – с маленьким сольным танцем в балетном представлении «Ромео и Джульетта» и в опере «Саят-Нова».

Мы ее помним и как певицу тоже – с двумя сольными концертами Марианна выступила в доме-музее Арама Хачатряна, в классическом, джазовом стилях, а также в стиле шансон. Говорят, в союзе искусств «Нарекаци» она представила также выставку своих фотографий.

Некоторое время Марианны на родине не было, говорили, что поехала с гастролями в Австралию. На днях на встрече с «Аравот», она рассказала, что действительно, провела в Австралии около года, но не с гастролями: «Я преподавала в Сиднее и Мельбурне для танцевальных групп Всеармянского Благотворительного Союза. Вместе с местными ансамблями мы организовали большой концерт, и специально для участия в нем из Китая приехал внук Азата Гарибяна – Азат Гарибян-младший. Одним словом, был прекрасный вечер. Кстати, 24 февраля в Сиднее тоже был концерт, я выступила с сольными номерами вместе с танцевальным ансамблем “Амазгаин”».

На реплику, фактически, вы отказались от карьеры певицы, наша собеседница ответила, что в Сиднее выступила, в том числе и как певица – на концерте произведений Комитаса.

Мы напомнили Марианне Погосян, что много лет назад в беседе с нами она рассказала о своей мечте – найти режиссера, который в одном представлении совместит известную оперу Бизе «Кармен» и одноименный балет Родиона Щедрина.

Марианна сказала, что еще не отказалась от этой мысли: «С хореографом Ара Асатуряном мы работаем над «Кармениадой», это синтез балета, оперы и поэзии, что касается поэзии, то мы выбрали цикл «Кармен» Александра Блока. Говоря о встрече на ереванской сцене, Марианна отметила, что на днях выступит с сольным танцем в опере Бизе «Кармен». А зарубежные поездки и выступления, по ее словам, были и будут, но нужно в ереванском аэропорту повесить вывеску: «Жителям Армении постоянный выход воспрещен».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

21.03.2018г