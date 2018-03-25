Белый дом выступил с поддержкой протестующих школьников

Голос Америки. Белый дом в субботу выпустил специальное заявление, поддержав школьников, требующих ужесточить законы о владении оружием в США.

«Мы аплодируем многим смелым молодым американцам, которые сегодня использовали права, предоставленные им Первой поправкой (к Конституции)», — заявила заместитель пресс-секретаря президента Линдси Уолтерс.

Она подчеркнула, что президент Трамп «сделал очень много» для того, чтобы обеспечить безопасность в школах, включая поддержку законопроектов, ужесточающих проверки покупателей оружия и принятие законов о противодействиии насилию в школах. Уолтерс напомнила, что глава Белого дома публично поддержал инициативу о запрете так называемых «скользящих прикладов», позволяющих владельцам полуавтоматического оружия вести огонь очередями.

«Безопасность наших детей является главным приоритетом для президента, и именно поэтому он потребовал от Конгресса принять (эти) законы, — говорится в заявлении Белого дома. – В дополнение к этому в пятницу министерство юстиции выпустило предписание о запрете «скользящих прикладов».

Президент Дональд Трамп проводит выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Утром в субботу его кортеж был вынужден изменить обычный маршрут из-за многотысячных протестов, проходивших в рамках национальной акции «Марши за нашу жизнь».

Только в Вашингтоне на улицы вышли несколько сотен тысяч протестующих. Демонстрации прошли в 800 городах США и многих других стран мира. Пока президент никак не прокомментировал требования протестующих, заявивших, что федеральные власти и члены Конгресса должны немедленно принять меры для ужесточения контроля над оружием.

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