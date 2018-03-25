Телеканал «Россия-24» показал «новый тип» боевого лазера с канализационной трубой

Радио Свобода. Государственный телеканал «Россия 24» в сюжете о российских военных лазерах «нового типа» показал установку, оборудованную канализационной и дымоходными трубами. На это обратил внимание портал Defence Blog.

Зачем в конструкции лазера были использованы такие трубы, точно неизвестно. В Defence Blog предполагают, что это могло быть сделано для защиты чувствительных элементов новой системы.

В сюжете «России 24» рассказывается о лазерах, которые якобы прошли государственные испытания и поставлены на вооружение российской армии. Сюжет под названием «Лазер защитит россиян от врагов и болезней​» был опубликован 11 марта. За несколько дней до этого о разработке в России боевого лазерного комплекса заявил президент страны Владимир Путин.

Тогда же – в послании Федеральному собранию – президент рассказал о новом российском ядерном оружии. При этом слова Путина были проиллюстрированы компьютерным роликом 11-летней давности, а ядерная ракета на видео поражает город Сент-Питерсберг в штате Флорида.

Фото — Радио Свобода