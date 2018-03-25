Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:22 | Март 25 2018
18:22 | Март 25 2018

Большинство сербов высказались против вступления в НАТО: опрос

Большинство сербов высказались против вступления в НАТО: опрос

Deutsche Welle. Большинство сербов высказались против вступления страны в НАТО, говорится в докладе Института по делам Европы. Согласно результатам опроса, 84 процента жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического альянса. Идею о членстве в НАТО поддерживают 10 процентов опрошенных.

Респонденты также прокомментировали бомбардировки бывшей Югославии весной 1999 года. Их можно было избежать, полагают 66 процентов опрошенных. Ответственность за бомбардировки 17 процентов участников опроса возлагают на политику бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

В 1999 году Международный трибунал ООН по бывшей Югославии обвинил Милошевича в военных преступлениях в Хорватии, Косово, а также Боснии и Герцеговине. Процесс по делу бывшего президента Югославии был закрыт после смерти обвиняемого от инфаркта в марте 2006 года.

Фото — Deutsche Welle

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Европа, Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда