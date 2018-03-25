Директор школы №172 — о «прорусcком» мероприятии: «Я понимаю, что это было ошибкой»

В армянском сегменте интернета развернулись бурные дискуссии вокруг мероприятия, организованного в школе №172 им. Акоба Ошакана, где учащиеся выступали под плакатом «Россия моя родина».

Член фракции «Елк» Совета старейшин Еревана Араик Арутюнян опубликовал фотографии этого мероприятия и тем самым привлек внимание прессы. Комментарии в адрес директора школы были оскорбительными, некоторые выражали досаду, что в школе независимой Армении учат раболепию и готовят будущих «гастарбайтеров».

Aravot.am попросил выступить с комментариями по теме директора школы Гаяне Мкртчян. «В школе было проведено мероприятие «Мир моими глазами». Целью этих мероприятий было совершить «путешествие» по разным странам, представить языки, культуру и кухню разных народов, а в конце «вернуться» в Армению, потому что самое лучшее место – это Армения», – сказала директриса.

На наш вопрос, а при «путешествии» в другие страны ученики также выступали под девизом «Моя родина – данная страна», госпожа Мкртчян ответила: «Каждая страна имела свой девиз. Конкретно часть текста, касающаяся России, была представлена общественности отдельно от контекста. Это были просто роли. Дети «переносились» в эту страну, скажем, в Италию, Индию, Молдову, Великобританию, Японию. И дети взяли девиз данной страны. Я понимаю, что это было ошибочно… Нам казалось, что мы знаем нашу цель, потому что мероприятие началось с армянского гимна, большая часть мероприятия была проведена на армянском языке, конечно, говорили, пели и на русском, как и на языках других стран. Класс настолько серьезно вжился в роль, что использовал девиз России. Я понимаю, что это моя ошибка, за все происходящее в школе ответственность несет директор… Но хочу пояснить, что мероприятие завершится в мае и заключительная часть посвящена Армении. Мы исполним «Оду Армении», то есть завершаем тем, что, вот, мы совершили путешествие по всему миру, но лучше всех наша родина. Просто имело место недоразумение, и я из-за одного девиза услышала столько неприятных слов».

Директор утверждает, что не было намерения восхвалять Россию: Не было представителей ни из посольства, ни мэрии, ни министерства образования, У меня не было намерения кому-либо угождать. Эта школа не с русским уклоном, никогда не имела русских классов… Эта школа всегда предпочтение отдавала английскому языку. Всего из-за одного девиза мы попали в такую историю. Тогда как, если были настолько озабочены, могли бы позвонить нам, сказать, что этот девиз неправильный, и мы бы поправили самих себя, но представлять общественности случившееся в такой форме оскорбительно…».

Гаяне Мкртчян добавила: «Мероприятие состоялось 15 марта. Я не поняла, почему об этом было заявлено вчера, почему это связали с выборами в России? Повторяю, никого из представителей государственных учреждений не было, и наша цель была совершенно иная».