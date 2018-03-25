Королева Армении – в известной галерее Уффици во Флоренции: фото

В одной из красивейших городов Италии – Флоренции, в галерее Уффици содержится ценнейшая коллекция живописи и античной скульптуры итальянских мастеров. В Уффици можно увидеть шедевры мирового искусства – работы Боттичелли, да Винчи, Рафаэля, Тициана и т.д.

Галерея Уффици – одна из самых посещаемых в Италии музеев после Ватикана, здесь всегда выстраиваются длинные очереди туристов. Говорят, посетить Флоренцию и не побывать в Уффици, это все равно, что не побывать во Флоренции.

В галерее Уффици находится полотно итальянского живописца эпохи барокко Марио Баласси «Королева Армении», которое автор написал в 1660 году.

Искусствоведы поначалу думали, что мастер изобразил на полотне Екатерину Медичи, королеву Франции. Были и другие предположения о том, что Марио Баласси изобразил принцессу Мантовану Маргариту Гонзага. Персонаж шедевра Баласси, как позже выяснили эксперты, вымышленный.

Марио Баласси — флорентийский художник, который в основном писал портреты великих людей.

Фото – Гоар Акобян