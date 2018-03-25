«Некоторые путают современную режиссуру с хаосом»: израильский дирижер в Ереване

Израильский дирижер Лиор Шамбадал – об уходе из оперного искусства

Израильский режиссер Лиор Шамбадал находится в Ереване. 23 апреля в концертном зале «Арам Хачатрян» известный музыкант встретится с армянским зрителем уже в четвертый раз и в четвертый раз будет руководить Национальным филармоническим оркестром Армении. Как только появилась афиша о ереванском концерте, стали распространяться слухи о том, что, как и во время прошлого визита и в этот раз вместе с ним выступит скрипач Аси Мататиас. В ходе предыдущего визита филармонический оркестр под руководством израильского режиссера исполнил произведение израильского композитора Анны Сегал «Песни души» по мотивам стихов Саят-Новы и музыкальное сочинение «Коллаж Сергею Параджанову».

«Аравот» попросила Лиора Шамбдала рассказать о том, почему он, будучи большим любителем оперного искусства (в ходе прошлого визита об этом рассказал он сам), навсегда ушел из оперного театра немецкого Кайзерслаутерна, где на протяжении многих лет занимал должность музыкального руководителя, был дирижером-постановщиком свыше 40 опер, выступал в оперных театрах Канады, Израиля, более того, в свое время с Большом театре он выступал в качестве дирижера-постановщика, режиссера и даже художника, осуществил постановки опер «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, «Жизнь за Царя» Михаила Глинки. Ответ нашего собеседника немного удивил: «Я ушел из оперного театра по одной причине: все те, кто считают себя современными оперным постановщиками занимаются всем, чем угодно кроме того, чтобы представить либретто понятно и доступно. Некоторые путают современную режиссуру с хаосом».

На реплику о том, что, выходит, мы его никогда не встретим в ереванском оперном театре, дирижер ответил: «Придет время — поговорим». Не вдаваясь в подробности, он добавил, что очень скучает по постановке оперных представлений. На вопрос, что он впервые представляет израильского скрипача, Лиор Шамбадал ответил: «Да, это талантливый музыкант. И я с удовольствием жду, когда в Ереване познакомлюсь с 24-летним талантливым скрипачом, о котором я слышал много слов восхищения».

Мы спросили также, почему на ереванском концерте он не позиционирует себя как композитор, тем более что зарубежная пресса представляет Лиора Шамбадала в качестве многожанрового композитора, известный музыкант ответил: «В 1980 году, когда мне было 30 лет, из жизни ушел мой отец, он был моим единственным вдохновителем. После этого я долгое время чувствовал пустоту внутри себя, а когда настал новый век, я получил от министерства культуры Израиля заказ на камерное произведение. И я подумал, что, как и Верди, Россини в свое время прервавшие творческую деятельность и потом снова нашедшие себя, возможно, мне тоже предначертана такая судьба. Оказалось – нет, и ответ на вопрос почему я сейчас не могу дать… Кстати, музыканты филармонического Армении уже ждут меня…».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

20.03.2018г