30 000 кв.м. Армении – в Венеции

Или о том, как Наполеон Бонапарт признал академией конгрегацию на острове Св. Лазаря

В южной части Венецианской лагуны находится остров Святого Лазаря. Он принадлежит конгрегации мхитаристов. На острове жили прокаженные, однако в 1717 году Венецианский совет передал остров в постоянное пользование армянскому аббату Мхитару и его ученикам, которые и превратили остров в центр распространения армянской культуры.

В свое время, когда Наполеон Бонапарт захватил Венецию и решил закрыть церкви и монастыри, армяне острова Святого Лазаря нашли способ спасти свои церкви: благодаря своему влиянию, они смогли получить у Наполеона Бонапарта право продолжить деятельность. Они убедили Бонапарта в том, что остров Святого Лазаря – не только духовный, но и научный, культурный центр, благодаря чему Бонапарт признал конгрегацию академией.

До острова Св. Лазаря можно добраться на речном трамвае, на нем есть самодельное рукописное приветствие на армянском языке — «Добро пожаловать, соотечественник!».

Историю острова посетителям рассказывают на нескольких языках. Св. Лазарь очень часто посещают ученые, деятели культуры, студенты и школьники со всего мира. На острове Св. Лазаря хранятся 150000 наименований книг, свыше 4 тысяч армянских манускриптов и арабских, индийских и египетских артефактов, меч первого царя Киликийской Армении Левона Первого и так далее. Среди экспонатов есть даже полностью сохранившаяся египетская мумия. На острове хранится также посмертная маска Комитаса, тайно сделанная монахами-мхитаристами сразу после его смерти.

В 1816 году на острове Святого Лазаря побывал Джордж Байрон, который изучал армянский язык и составил словарь, который остался незаконченным. В Братстве Мхитаристов находятся также и ранние переводы на армянский язык трудов Гесиода, Иоанна Златоуста и Филона Александрийского, оригиналы которых утеряны, работы таких мастеров итальянской живописи, как Алессандро Лонги, Антонио Эрмолао Паолетти и другие. Кстати, мхитаристы по просьбе известных театров некоторые картины предоставляют для показа с условием, что взамен будет восстановлена какая-нибудь старинная рукопись, поскольку сырость на острове и в Венеции в целом является самым большим врагом для экспонатов.

В музее на острове Св. Лазаря хранятся картины Айвазовского, в частности «Хаос», который недавно был провезен в Армению и был показан в национальной галерее Армении – на выставке, посвященной 200-летию великого мариниста. Десятки картин Айвазовского мхитаристам подарил его брат – Габриел Айвазовский, он был священнослужителем, историком и полиглотом, получил образование в конгрегации.

В Венеции армянской общины, как таковой, нет, в городе живет всего несколько армян, однако армянских следов много, в том числе Церковь Святого Креста – армянский храм в сердце Венеции, Армянская улица – Galli dell Armeni.

Гоар АКОБЯН

Венеция – Ереван

Фото – автора

Газета «Аравот»

20.03.2018г