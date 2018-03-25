Более благоустроенный Рим – без разрушения старого

Как в Ереване, так и в обильном на исторические и культурные памятники Риме на каждом шагу идет строительства, но нигде не написано – «более благоустроенный Рим». В Риме тоже постоянно идет реконструкция какого-нибудь здания или строительство новой станции метро, ​​но ничего не делается за счет уничтожения старого. Например, на улице, ведущей в Колизей.

Строительство новой станции метро вынужденно остановили, и строители обратились к помощи археологов, потому что при рытье на глубине 20 метров обнаружили уникальные артефакты. Фактически, благодаря строительству вентиляционной шахты метро, был обнаружен исторический слой и положено начало новым раскопкам. По мнению экспертов, был найден старейший водопровод Рима, датируемый 312 годом до нашей эры. Кстати, из-за строительства на закрытом сейчас участке находятся известные древние карты, на которых изображена Армения на огромной территории, из-за чего наши соседи непонятно почему подняли шум. К сожалению, из-за строительных работ нам так и не удалось увидеть древние карты.

Читайте подробности в номере газеты «Аравот» от 22.03.2018г