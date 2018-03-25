Сегодня мы хотя бы можем говорить уже о другой Армении: Серж Саргсян — о ситуации после 2008г

Президент Серж Саргсян 23 марта встретился с представителями Общественного совета. На встрече в расширенном составе кроме членов Совета присутствовали также представители отраслевых комиссий, подкомиссий и территориальных структур этого совещательного органа.

Принимая во внимание, что вскоре завершаются срок деятельности Общественного совета, а также предусмотренный Конституцией срок полномочий Президента Республики, и что это последняя встреча Президента Сержа Саргсяна с представителями Общественного совета, Председатель Совета Вазген Манукян представил деятельность возглавляемой им в прошедшие годы структуры. Участники встречи также представили Президенту Республики свои подходы к существующим в разных сферах проблемам и предложения, направленные на их решение.

В своём выступлении Вазген Манукян подчеркнул важность создания Указом Президента в 2008 году с целью стимулирования в республике общественно-политического диалога Общественного совета и выразил благодарность Президенту за формирование таким образом новой политической культуры, возможность поднимать волнующие гражданское общество проблемы, профессионально их обсуждать и предлагать решения. Председатель Общественного совета выразил надежду, что в результате новых Конституционных изменений, а также формированием нового Общественного совета в соответствии с предусмотренным законом порядком будет возможно, учитывая пройденый нынешним советом путь и опыт, достигнуть более значительных результатов в деле улучшения общей ситуации в Республике и развития гражданского общества.

Серж Саргсян подчеркнул важность встреч с Общественным советом, которых было немало в прежние годы и отметив, что они очень полезны и были хорошей возможностью в открытой, раскрепощённой обстановке обсудить проблемы страны, обменяться мнениями и подискутировать. Президент Саргсян подчеркнул важность почти 10-летней деятельности Совета и выразил благодарность за работу, проделанную в течение прошедших десяти лет.

«Мы, действительно, вместе прошли долгий путь, и в плане зрелости нашего общества, и в деле правильной организации общественной жизни Общественный совет имел очень серьёзную роль. Пользуясь случаем, хочу выразить всем вам благодарность за проделанную работу. Я помню, через два или три года после создания, во время одной из встреч с господином Манукяном он сказал: «Может, быть не будем продолжать работу? Может, она не эффективна и не заметна?» Я со всей убеждённостью сказал, что может быть и не заметна для многих, но полезна и в первую очередь для меня и ля нашей общественности. То был наш последний разговор на эту тему. Затем разговоры шли о том, что, возможно, есть необходимость дать Общественному совету конституционный статус, принять закон и так далее. Сегодня я могу сказать, что эти проблемы решены и решены хорошим образом.

В течение прошедших лет я всегда чувствовал ваше присутствие рядом с собой, рядом с нашим государством, потому что обсуждение проблем, требующих неотложного решения, уже означает – поддерживать государство, потому что эти проблемы и вопросы обсуждаются, чтобы завтра, на следующий день было ещё лучше, и эти обсуждения не являются следствием зла, следствием намеренного непонимания и игнорирования реальности. В течение этих лет в общественной жизни Армении не было ни одного вопроса, вокруг которого Общественный совет не высказал бы своего мнения, по которому не было бы обсуждений, предложений. Более того, совет по своей инициативе обсуждал многочисленные вопросы, предлагал множество решений. Я не говорю, что мы все эти решения взяли и использовали или сформированное вами мнение по всем обсуждённым вопросам было для нас однозначным, но важно то, что были сформулированы задачи. Как говорят учёные, чтобы решить проблему, в первую очередь важно её очень правильно сформулировать. Если ты не верно формулируешь проблему, она не может иметь решения. В математике это очень чётко заметно.

Я должен сказать слова особой признательности председателю Общественного совета Вазгену Манукяну, не только в связи с деятельностью Общественного совета и его становления, но и в связи с его ролью в нашей новейшей истории. Господин Манукян был одним из самых выдающихся лиц нашего общенационального движения, ключевым деятелем в ходе карабахского движения, в переломные моменты занимал должности премьер-министра и министра обороны. К сожалению, до сих пор, и я думаю длительное время, для очень многих людей эти должности имеют иное значение. Понимаю, они это воспринимают как наслаждение, возможность решить какие-никакие проблемы. Многие не представляют, что означает принять должность и ответственность премьер-министра или министра обороны. Это в первую очередь служба, добровольная служба Отечеству. Конечно, есть много приспособленцев на разных должностях, много есть людей, чьи цели иные, но настоящее призвание совершенно другим должно быть. И в этом плане ещё раз хочу выразить благодарность Вазгену и также ещё раз подчеркнуть, что, по-моему, Общественный совет по крайней мере не имел был сегодняшнего вида, если бы не было лидерства Вазгена Манукяна, с его острым умом и широтой взглядов. Это очень важное обстоятельство. Могу уверенно сказать, что наш Общественный совет состоялся. Состоялся как важная площадка для обсуждения существующих противоречий в нашей общественной жизни и преодоления этих шероховатостей. 10 лет назад в 2008 году мы столкнулись с очень серьёзными вызовами. Все вы помните тот период. И сегодня мы хотя бы можем говорить уже о другой Армении. Мы вместе с вами вложили много усилий, чтобы враждебность хоть в какой-то степени смягчилась и осталась собственностью или подходом немногих. Если помните, десять лет назад, когда мы включали телевизор, первые передачи были о том, что Совет Европы решил так, Совет Европы решил этак, завтра нас накажут, в другой день на нас заявят в Европейский суд и так далее. Слава Богу, сегодня мы в такой ситуации, когда нас полностью принимают и Восток, и Запад. И это самое большое достижение нашего общества. Когда аналитики международного масштаба говорят о том, что Армении удалось быть хорошим партнёром и для России, и для Запада, думаю, это также оценка вашей работы. Мы успешно реформировали Конституцию Республики Армения и сегодня находимся на последнем – переходном этапе. Конечно, господин Манукян сказал, что ещё даже он не знает, будет это хорошо, или плохо, какие проявления это будет иметь. Я хочу задать Вазгену Манукяну и вам один пессимистический вопрос: а когда начинали карабахское движение, были ли уверены, что всё будет хорошо, разве знали обо всех трудностях?», — сказал в начале встречи Президент Республики.

Президент Саргсян коснулся также преимуществ парламентской системы управления и подчеркнул, что будет сделано всё для становления парламентской демократии в стране, что открывает новые перспективы в общественной жизни Армении и таким образом также для Общественного совета.

Серж Саргсян заверил, что в будущем, где бы он ни был, продолжит с удовольствием работать с Общественным советом, ожидая постоянно активной и инициативной работы.

Президент Республики обстоятельно коснулся тех тем, о которых высказался председатель Общественного совета Вазген Манукян во вступительном слове. Он рассказал о работе, которая ведётся в рамках государственной политики в направлении обеспечения свободной конкуренции, улучшения образовательной системы, обеспечения независимости судебной системы и по ряду других направлений, высказался по поводу определённых зарегистрированных успехов, ещё существующих проблем и возможностей их решения. Серж Саргсян ответил на интересовавшие участников встречи вопросы.

Пресс-служба Президента Армении