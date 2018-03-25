В результате падения дерева из-за сильного ветра погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха

24 марта в 16:55 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северном направлении, в результате падения дерева из-за сильного ветра погиб военнослужащий Армии обороны Армен Арутюнян 1999 года рождения.

Об этом передает пресс-служба МО Арцаха.

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

Министерство выразило соболезнования членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам.

Накануне, согласно сообщениям МЧС, сильный ветер также валил деревья, срывал крыши, повреждал строения и автомобили в Ереване, Лори и ряде других марзов Армении. Других сообщений о пострадавших не поступало.