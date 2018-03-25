Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:15 | Март 25 2018
15:15 | Март 25 2018

Турнир претендентов в Берлине: ничья Ароняна с Грищуком, впереди партия с Каруаной

Турнир претендентов в Берлине: ничья Ароняна с Грищуком, впереди партия с Каруаной

Накануне завершился 12-ый тур в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Берлине.

Армянский гроссмейстер Левон Аронян черными сыграл вничью с россиянином Грищуком. Лидирующий в турнире Каруана неожиданно проиграл Карякину, а китаец Лижень черными выиграл у Мамедъярова. Крамник и Со сыграли вничью.

По итогам 12 туров расположение сильнейших гроссмейстеров в турнирной таблице таково: лидируют Каруана и Карякин с 7 очками, за ними с 6.5 очками следует тройка — Мамедъяров, Лижень и Грищук. 5.5 очка — у Крамника, 5 очков — у Со, и с 4 очками таблицу замыкает Левон Аронян.

Сегодня по графику в турнире выходной. А завтра 26 марта в предпоследнем туре Аронян черными сыграет против Каруаны.

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Рубрики: Спорт

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