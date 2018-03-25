В армянских церквях сегодня отмечается Цахказард — Вход Господень в Иерусалим и начало Страстной недели

Праздник, отмечаемый в последнее воскресенье Великого поста, по-армянски называется Цахказард — «Украшенный цветами», и посвящен торжественному входу Господня в Иерусалим перед Пасхой. Этот день знаменует начало недели Страстей Господних, страданий Христа, которые Он претерпел, приняв их на Себя во искупление грехов человечества. О входе Христа в Иерусалим повествуют все четыре евангелиста.

Католикос Всех Армян Гарегин Второй провозгласил Цахказард Днем благословения детей, в память о том, что во время въезда Иисуса в Иерусалимский храм дети с ликованьем восклицали: «осанна Сыну Давидову» (Мат. 21:15).

Люди, шедшие в Иерусалим на празднование Пасхи, вышли навстречу Христу с восклицаниями: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» (Мар. 11:9-10). Они подстилали путь Господу своими одеждами, срезали ветви с пальм и оливковых деревьев и бросали по дороге. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его. Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил.

Согласно учению отцов Церкви, бросание одежды перед Иисусом символизировало освобождение от грехов. Преподношение веток и ветвей символизировало особые почести и торжественность. Ветвь оливы считалась символом мудрости, мира, славы и ликования. Преподношение пальмовых и оливковых ветвей Христу, воскресшего мертвого Лазаря, символизировало победу над смертью.

В субботу вечером совершается богослужение Цахказарда, открываются завесы Св. Алтаря, а на следующий день после утреннего богослужения служат Св. Литургию, благословляют зеленеющие ветви оливы или ивы и вместе со свечами раздают присутствующим в память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках. Бесплодные ветви символизируют язычников; они стали плодоносить только после того, как были поднесены Христу. Мягкость ветвей символизирует смиренность последователей Христа.

Период от понедельника после праздника Цахказард до Светлого Христова Воскресенья называется Страстнóй (Великой) неделей. Великим называется и каждый из ее дней, имеющий условное название, которое посвящено тому или иному событию из земной жизни Спасителя. Упоминаются последние заповеди, страдания, смерть и воскресение Христа. Основные обряды Великой недели начинаются в Страстнóй (Великий) Четверг.

Источник — Qahana.am

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