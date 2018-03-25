«Марш за наши жизни»: сотни тысяч американцев требуют ужесточения контроля за продажей оружия

Сотни тысяч человек вышли в субботу на улицы Вашингтона, чтобы принять участие в общенациональной акции «Марш за наши жизни» (March For Our Lives), посвященной запрету на свободную продажу оружия. Марши и демонстрации под такими же лозунгами были объявлены в субботу в сотнях городов США, а также в странах Европы, Африки, Азии и в Австралии. Об этом передает Голос Америки.

Организаторами массовой протестной акции выступили ученики школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленде, штат Флорида, где 14 февраля в результате стрельбы погибли 17 человек. После этого активисты начали кампанию, вскоре ставшую общенациональной, требуя запретить свободную продажу оружия и ужесточить контроль в этой сфере. Несмотря на широкую общественную поддержку, федеральные власти в Вашингтоне и Конгресс США пока не ответили на требования школьников из Флориды.

Американка Дженнифер Смит, живущая в Австралии, выступила организатором Марша в Сиднее.

«Когда здесь я отправляю своих детей в школу, я могу не боятся, что они станут жертвой очередной стрельбы, — говорит она, подчеркивая разницу в законах о владении оружием в Австралии и в США. — у нас много друзей и родственников в Америке, и я хочу, чтобы никто из них, отправляясь в школу, на концерт или любое другое мероприятие, не боялся за свою жизнь».

Дебаты о необходимости ужесточения контроля за оружием вспыхивают в США с новой силой после каждой трагедии, связанной с массовой стрельбой. Тем не менее, пока никаких заметных изменений в этой сфере так и не произошло.

Кампания, начатая школьниками из Флориды, похоже, способна изменить настроения в американском обществе. Согласно результата опроса общественного мнения, проведенного накануне агентством АР и исследовательской организацией NORC Center for Public Affairs Research, 69 процентов американцев сегодня поддерживают инициативы по ужесточению контроля над оружием. В октябре прошлого года таких было лишь 61 процент, а в октябре 2013 — 55 процентов.

В необходимости принятия более жестких законов в этой сфере уверенны 90 процентов сторонников Демократической партии и 50 процентов республиканцев. Ограничения поддерживают также 54 процента владельцев оружия в США.

При этом почти половина американцев считает, что власти вряд ли пойдут на принятие новых ограничительных инициатив.

Организаторы национальной акции уже заявили, что менее, чем за два месяца, им удалось собрать 3,8 миллиона долларов. Эти деньги пойдут на поддержку кандидатов, выступающих за ужесточение контроля над оружием, на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс США.

Инициативу школьников публично поддержали многие знаменитости в США. В частности, ожидалось, что в субботней акции в Вашингтоне примут участие актер Джордж Клуни, певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус и другие.

Фото — Голос Америки