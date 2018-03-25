Глава Генштаба РФ: в России на всех направлениях созданы группы носителей крылатых ракет

В России на всех стратегических направлениях уже созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского, а также наземного базирования. Об этом глава генерального штаба российских Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны генерал Валерий Герасимов заявил в ходе пресс-конференции в Военной академии Генштаба. Как передает агентство РБК, об этом пишет «РИА Новости».

Все эти установки, как уточнил начальник ведомства, «способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах». Внимание развитию высокоточного оружия, как заметил Герасимов, уделяется «для повышения его эффективности».

Импульс в «совершенствовании системы комплексного поражения противника», по словам генерала, российским специалистам дал «опыт последних локальных войн, и в особенности операции на территории Сирии».

Ранее, 1 марта, о новом российском вооружении в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин. На этом мероприятии политик впервые продемонстрировал общественности запуск стратегической ракеты «Сармат», а также пуск крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Ракета, как следовало из видео, способна маневрировать, обходя горы и рубежи обороны. 22 марта Минобороны огласило результаты народного голосования за названия для представленного Путиным оружия. Опрос проводился на сайте военного ведомства. Согласно его результатам крылатую ракету с ядерной установкой было решено назвать «Буревестником», боевой лазерный комплекс — «Пересветом», а беспилотный подводный аппарат — «Посейдоном».

Страны Запада ранее выразили свою обеспокоенность разрабатываемым в России оружием. Это, по их мнению, может нарушить принцип паритета. Однако в Москве в ответ на это заверили: новые системы вооружения создаются исключительно в интересах самообороны.