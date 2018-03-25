Bloomberg: Трамп 26 марта объявит о высылке российских дипломатов

«Коммерсант». Президент США Дональд Трамп в понедельник, 26 марта, может объявить о высылке «десятков» российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. Они рассказали, что господин Трамп принял во внимание рекомендации своих советников.

Источники подчеркнули, что это решение пока не принято. Президент США сначала хочет убедиться, что союзники в Европе также готовы высылать дипломатов РФ.

После инцидента со Скрипалями 23 дипломата России уже были высланы из Великобритании. К подобным мерам готова прибегнуть и Литва.

Напомним, господин Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта, сейчас они в коме. Британский премьер Тереза Мэй возложила ответственность за случившееся на Россию, что вызвало политическую напряженность между Лондоном и Москвой.

Фото — «Коммерсант»