«Ни у кого не возникает вопроса, как получилось, что 21 июля я отправился на улицу Хоренаци, а на следующий день двери полка ППС были открыты для журналистов?»: Пашинян

В пятницу во время беседы с журналистами депутат фракции «Елк», лидер партии «Гражданский договор» (ПГД) Никол Пашинян прокомментировал заявление члена фронта «Во имя государства Армения» Алека Енигомшяна, что фронт готов к совместной борьбе с «Гражданским договором».

«Со стороны фронта на сегодняшний день звучали разные мнения. И пока у них нет общего мнения, мы не можем дать ответ. Это принципиальный вопрос, а не личный», – сказал Никол Пашинян. Напомним, что ПГД выступает против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром и с этой целью инициирует с 9 по 17 апреля политическое движение.

По поводу того, с какими политическими силами нежелательно сотрудничество, Никол Пашинян лаконично ответил – с подстрекателями. Пашинян также прокомментировал слова обвиняемого по делу «Сасна Црер» Павла Манукяна в свой адрес. Напомним, что обнародованы телефонные разговоры членов группы «Сасна црер», захвативших полк ППС. В одном из них Манукян призывает не слушать Пашиняна, и «швырнуть его в мусорный бак».

«Эти прослушки публикуются в эти дни с особой целью, но ни у кого не возникает вопроса, как получилось, что 21 июля я отправился на улицу Хоренаци и предложил политическую дорожную карту, а на следующий день для журналистов были открыты двери полка ППС? И предметом разговора был не Серж Саргсян, а я и партия «Гражданский договор», – спросил Никол Пашинян.

Журналисты спросили: «Вы и сейчас утверждаете, что ПГД является единственной оппозиционной силой, как объявляли об этом с улицы Хоренаци?». Пашинян ответил, что никогда не говорил ничего подобного: «Я говорю, что против одной власти должна быть одна оппозиция. Таково видение институциональной оппозиции».