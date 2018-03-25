Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:34 | Март 25 2018
11:34 | Март 25 2018

Министр иностранных дел и по вопросам Европы Великого герцогства Люксембург Жан Ассельборн посетит Армению

Министр иностранных дел и по вопросам Европы Великого герцогства Люксембург Жан Ассельборн посетит Армению

27-28 марта по приглашению министра внешнеполитического ведомства Республики Армения Эдварда Налбандяна Армению посетит министр иностранных дел и по вопросам Европы Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн.

Министра иностранных дел и по вопросам Европы Люксембурга примет Президент Республики Армения Серж Саргсян.

Состоятся также встречи Жана Ассельборна в Национальном Собрании Армении.

На 27 марта запланированы переговоры Эдварда Налбандяна и Жана Аселборна, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.

Пресс-служба МИД Армении

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Рубрики: Европа, Международные, Официальные

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