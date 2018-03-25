«Нас не оставили одних»: Никол Пашинян

«Нашу команду никто не оставлял в одиночестве, – сказал в пятницу во время беседы с журналистами депутат фракции «Елк», лидер партии «Гражданский договор» (ПГД) Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, почему две другие партии блока «Елк» – «Республика» и «Просвещенная Армения», оставили Пашиняна одного.

Напомним, что ПГД выступает против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром и с этой целью инициирует с 9 по 17 апреля политическое движение, к которому не присоединились две вышеуказанные партии. «В альянсе царит атмосфера взаимного уважения. И консенсус между нами может быть восстановлен в любой момент», – сказал в ответ Никол Пашинян.

Журналисты напомнили лидеру «Гражданского договора», что со стороны Республиканской партии в его адрес прозвучали косвенные обвинения в «развале» одной фракции парламента прошлого созыва, и такая же участь может постичь и «Елк». Никол Пашинян на это ответил так: «Все сами видят, в каком из альянсов рабочая атмосфера. Мы единодушно голосуем по вопросам. Я не думаю, что мы создали такую непреодолимую брешь, которая может привести к катастрофическим последствиям».