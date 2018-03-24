Армения-Эстония: упорная игра, нулевая ничья в Ереване

Сегодня 24 марта на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саргсяна национальная сборная Армении принимала гостей из Эстонии в товарищеском матче.

В ходе матча в Ереване поднялся ураган и сорвал несколько рекламных щитов, и арбитр из Грузии дважды прервал игру, чтобы сотрудники стадиона убрали обломки. Трансляция матча по телевидению также несколько раз прерывалась.

Первый тайм начался с активных действий сборной Эстонии, которые не менее активно пресекались армянскими защитниками. Нашей команде удалось к середине тайма переломить ход игры и добиться игрового преимущества, создать несколько острых моментов у ворот гостей. Однако, счет так и не был открыт.

Второй тайм наша команда начала более сыгранной, более активно. Но несмотря на усилия сторон, футболистам так и не удалось открыть счет в матче.

Следует отметить, что армянская сборная сыграла матч очень корректно, без желтых карточек, а также избежала травм. У эстонцев — три желтые карточки

Отметим, что следующий товарищеский матч сборная Армении также сыграет в Ереване — со сборной Латвии.