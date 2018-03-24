Сила армии и коррупция, модернизация вооружений и продажа оружия Азербайджану

Серж Саргсян уточнил: обуздать азербайджанскую сторону не означает исключительно остановить нападение

На днях состоялся ежегодный оперативный сбор руководящего состава вооруженных сил Армении, на котором президент Серж Саргсян выступил с речью, затронув вопросы, касающиеся оборонной политики и безопасности, Карабахского конфликта, армии и вооружений.

Он, в частности, подчеркнул, что наша армия была, есть и будет основным фактором урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. «…к сожалению, не могу с вами поделиться вестью о положительном прогрессе на переговорах». «Очевидно одно: мы будем продолжать переговоры и наши партнёрские контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, поскольку именно они уполномочены международным сообществом быть посредниками между сторонами конфликта и помочь разработке мирного разрешения вопроса. Тем не менее, основная ответственность именно на сторонах конфликта, и мы всегда хорошо осознаём нашу долю в этом деле», — отметил Серж Саргсян, подчеркнув: «Из Баку постоянно шлют волны угроз, вооружённые силы – наша опора и аргумент. Апрельские действия 2016 года были крупной попыткой со стороны противника проверить соотношение сил. Они, конечно, эту попытку проиграли. В нынешних условиях наша задача сохранять конфигурацию расположения». С. Саргсян подчеркнул необходимость последовательно работать и постоянно быть готовыми к противодействию всем, крупным и мелким, попыткам противника нарушить баланс сил: «Мы многократно показывали противнику, и при необходимости опять покажем бесперспективность решить проблему Нагорного Карабаха военным путём. Основная цель нашей последовательной работы будет укрепление у противника именно этого понимания».

Говоря о приобретении вооружений, С. Саргсян отметил, что нашим основным союзником и партнёром в этом вопросе является Российская Федерация, которая сегодня один из крупнейших поставщиков вооружений в мире и с которым мы имеет чёткие договорённости. «Мы, конечно, будем использовать и другие возможности, учитывая наши перспективы сотрудничества с разными странами».

Далее он подчеркнул: «В гонке вооружений мы ведём не политику противопоставления количества количеству, а ставим акцент на эффективности вооружений. Мы имеем под рукой и всегда будем иметь необходимые средства для того, чтобы в нужный момент обуздать противника. Когда мы говорим об обуздании, естественно, это не означает остановить нападение, это означает большее – в каждый момент наносить такие контрудары, чтобы ни больше не имели желания нарушать обязательства и положения подписанного ещё в 1994-95гг. соглашения».

Таким образом, Серж Саргсян представил ситуацию, в которой оказался процесс Карабахского урегулирования. В переговорном процессе продвижений нет, армянская сторона продолжает работу в формате Минской Группы ОБСЕ, в то же время, осознавая, что основная ответственность лежит на сторонах конфликта.

После апрельской войны 2016 года у армянской стороны следующая стратегия: всегда быть готовыми к противодействию всем, крупным и мелким, попыткам противника нарушить баланс сил.

Более того, С. Саргсян уточняет, что обуздание, естественно, это не означает остановить нападение, это означает большее – в каждый момент наносить такие контрудары, чтобы ни больше не имели желания нарушать обязательства и положения подписанного ещё в 1994-95гг. соглашения».

Серж Саргсян направляет посыл не только международному сообществу, но и Алиеву – в предвыборной гонке самозабвенно предъявляющему Армении территориальные претензии.

Достоин внимания тот факт, что Серж Саргсян затронул тему приобретения современных вооружений, в частности в контексте использования возможностей и перспектив сотрудничества с разными странами. Напомним, что недавно на пресс-конференции в Ереване глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия будет поставлять Азербайджану оружие не в тех масштабах, что до апреля 2016 года. В беседе с журналистами в парламенте Армении Косачев заявил, что Москва продолжает реализацию договоров с Азербайджаном, заключенных до апреля 2016 года. «Мы обязаны делать это в соответствии с договорами. Но по моей информации, это происходит не в тех масштабах, что до апреля 2016 года. Мы, безусловно, реагируем на ситуацию, которая имела место в апреле», сказал Косачев.

До сих пор месседжи из России свидетельствовали о том, что «бизнес» российской стороны с Азербайджаном будет иметь продолжение. Трудно, сказать, что именно не позволяет продолжать осуществление российско-азербайджанских военных сделок, возможно, Москва приняла политическое решение, в любом случае, начиная с 2010 года продажа российских вооружений на сумму свыше 5 млрд. долларов Азербайджану имела конкретные последствия, и как именно проявит себя Москва, покажет время.

В выступлении С.Саргсяна была достойна внимания тема коррупции в армии: «Потеря или присвоение каждого драма – прямой удар не только по авторитету, но и по боеспособности армии. Последовательная и непримиримая борьба с коррупцией отныне должна быть неделимой частью вашей службы. Этот процесс когда-нибудь станет возможно контролировать на сто процентов, если каждый военнослужащий в глубине души будет иметь своеобразное «табу»: присвоение средств армии и государства – непростительно, это преступление, равное предательству. Хочу, чтобы ещё раз всем было очень ясно: недоверие наших солдат, младшего офицерского состава в отношении руководящего состава и вообще нашей армии и государства в первую очередь проявляется именно коррупционными явлениями. Это для всех нас должно быть очень понятно. Но понять – очень мало, мы все должны бороться с этим явлением. Это стало злом, злом для государства, злом для армии».

Наверное, мы не ошибаемся в том, что выражение «борьба с коррупцией» является одной из самых скомпрометированных в нашей реальности. Если в армии и не только там, пока еще есть коррупция, значит, нет борьбы против нее. Для непримиримой борьбы с коррупцией вряд ли требуются месяцы, годы и десятилетия. Вопрос можно решить за считанные дни и часы, просто изменив атмосферу, например, арестовав лиц, занимавшихся этим.

«Коррупция является злом для нашего государства», «коррупция угрожает национальной безопасности», эти и подобные заявления в наши дни подсказывают, что мы давно уже должны были выйти из режима констатации фактов. Мы давно уже должны были показать примеры, того, как в той или иной сфере имеем результаты. В противном случае только констатацией фактов и заявлениями о необходимости вести борьбу, ситуацию не изменить.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

23.03.2018г