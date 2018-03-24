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18:52 | Март 24 2018

В Лори ветром срывает крыши: фоторяд

В Лори ветром срывает крыши: фоторяд

Как и сообщалось, проникающие на территорию Армении ветры не заставили себя долго ждать. В Ваназдоре сильный ветер начался еще с 23 марта.

Из-за порывов ветра периодически обесточивается различные кварталы города, в том числе и община Гугарка. Кроме этого, ветер сорвал металлическую крышу швейной фабрики «Базум» и жилого дома. Сильный ветер также и в городе Спитак. Здесь ветер сорвал с крыши металлические листы, которые упали на стоящий внизу автомобиль.

Младший инспектор Центра кризисного управления МЧС Ваге Антонян передал, что причиненный ущерб только материальный: «К счастью, люди не пострадали. В данный момент сила ветра составляет 16 метров в секунду, но в Лорийском марзе сила ветра может достичь 30-35 метров в секунду. Мы оповестим граждан и по телевидению, чтобы они не выходили из домов и проявляли осторожность».

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Рубрики: Происшествия, Регионы

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