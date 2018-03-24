The Times: США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов

Соединенные Штаты и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями. Как сообщает The Times, в понедельник из Москвы будет отозван посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер, после чего начнется «беспрецедентно скоординированная» высылка российских дипломатов, передает Европейская правда.

По данным издания, в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Совет национальной безопасности рекомендовал президенту США Трампу выслать из страны пока неопределенное количество российских дипломатов в ответ на нападение в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение на следующей неделе.

Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что на следующей неделе страны ЕС начнут волну высылки российских дипломатов и введут другие санкции.

4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ РФ Сергея Скрипал, который работал и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Фото — The Huffington Post